慈雲山有棟建築影響全港、專出江湖猛人？　10件事認識這隱世地區

慈雲山成為第三波新冠肺炎爆發重災區，作業香港少數難以用地鐵站去定位的地區，慈雲山一直有「隱世」之名，另一方面，原來慈雲山有一棟建築物，對全香港人都十分重要，你同我都一定用過。

每當有人問及「慈雲山其實喺邊」，當區人多數會回答是在黃大仙及鑽石山中間，作為香港其中一個隱世地區，自成一格的地道美食亦多次成為網上熱捧對象。另外，慈雲山都出過唔少猛人，例如傳說級江湖組織「慈雲山十三太保」、聽說連大劉劉鑾雄愛妻甘比，都是出身於慈雲山。

慈雲山十三太保首領陳慎芝，外號「茅躉華」，江湖地位極高。

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政府7月15日起強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違者可罰5,000元。有網民在facebook開設群組「唔戴口罩公審區」，將沒帶口罩的人影上網公審，引發網民兩極評價。有網民認為影上網公審的行為不道德，持相反意見的網民則認為，現時是非常時期，如有人沒帶口罩，或戴錯口罩，其他人都會因此受到影響。不過兩派網民都認同，應該提高健康意識，有口罩就要好好戴，更熱數10大令人討厭的戴口罩行為。

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