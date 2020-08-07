性愛冷知識｜一周自慰幾次先啱？數學公式揭自慰法則　晨勃成關鍵

每個人都有生理需求，但自老一輩的說法「太常打手槍會腎虧」嚇壞許多男網友。究竟一天DIY幾次算是過度，又會造成哪些影響？台灣泌尿科醫生指出，腎虧是中醫學上的名詞，代表泌尿生殖方面的功能低下，並非西醫解剖學的腎臟。他也透過「九的法則」教你算出性生活及自慰頻率多少才算正常。

性生活及自慰頻率多少才算正常？（點圖放大▼▼▼）

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太常打手槍會腎虧？亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《健康多1點》頻道中替大家解答，事實上腎虧就是腎虛，屬於中醫學上的名詞，代表泌尿生殖方面的功能低下受到影響，並非西醫解剖學方面的腎臟。民眾常存有性功能方面有問題，就到門診要求驗腎功能的迷思，西醫方面腎臟為「過濾率」的功能，與腎虧並無太大關係，「腎虧後會不會造成腎臟疼痛？其實不會，它沒有所謂的相關性質，不是同一件事。」

至於腎臟痛是否代表「手槍打過頭」？邱鴻傑也解釋，與腎臟一點關係也沒有，但太多也不是好事。該如何計算DIY頻率多寡，他透露有個「九的法則」可看出自己的性生活或自慰頻率是否正常，以30歲而言，3*9＝27，2週7次是合理範圍，若是40歲，4*9＝36，3週6次，代表1週2次也可以接受。

此外，還有另一個臨床上的評估，邱鴻傑說，大家可以觀察性行為後是否會消耗精力，「真的消耗，可能隔天或這段時間晨勃功能會消失，大家可以注意看看。」

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泌尿科醫師程威銘曾在Youtube頻道指出，每個人依照體質不同、次數當然也不一樣，曾有位患者自述每天都要DIY一次，如果沒做晚上即夢遺；卻也有患者抱怨不喜歡自慰，因為結束後會持續疲累1～2週，即使有慾望也會忍住不打，深受其困擾，因為「不打手槍也會夢遺，同樣會覺得累。」

究竟如何拿捏自慰次數？程威銘解釋，「你有沒有發覺你早上醒來都會有晨勃的現象？」其實生殖器在未勃起時沒有血液充入，因為用進廢退原理導致生殖器萎縮；只要一勃起，血液就會流進生殖器中滋養該組織。因此除了早上勃起外，晚上睡眠過程中也會有數次勃起狀況，皆屬正常的生理反應。

程威銘認為，愛愛及自慰都需消耗體力，若工作疲累時可觀察自身晨勃狀況，一旦發現早上喪失晨勃現象，「就不要再勉強自己打手槍或愛愛」，務必多休息。倘若有體力應付，就不用擔心有縱慾過度的問題，仍可維持應有的生活，「根據你的晨勃，決定你的自慰或是愛愛次數多或少。」

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