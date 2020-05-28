【性愛教室】28/5國際自慰日　大膽享受與自己的性愛高潮時刻

嘿，自慰月快樂！這可不是開玩笑的節日，自慰這件事可是國家大事。每年 5 月 7 日到 5 月 28 日是美國國家自慰月，5 月 28 則是國際自慰日，目的在於推廣性與自慰的概念，讓大家大膽享受與自己的性愛時刻。

至於這個節日怎麼來的？1994 年，美國醫事總署署長（Surgeon General）Joycelyn Elders 因為在聯合國世界愛滋病日上主張，應該讓青少年知道自慰是自然且正常的事情（Schoolchildren should learn that masturbation is natural and common），加上她一直支持發放保險套給青少年，種種與當時社會氛圍有衝突的思想及行為，讓當時的美國總統柯林頓（Bill Clinton）於 12 月 9 日辭退她。

1995 年，舊金山一家知名連鎖情趣用品店 Good Vibration 為了聲援 Joycelyn Elders，在 5 月 14 日首次舉辦自慰日，提倡自慰是健康、安全且正常的概念，舉辦自慰做公益的活動，藉此打破自慰的污名。

自慰是一件健康、不傷害身體的行為（unsplash@Joshua Rawson Harris）

舒壓又快樂，有什麼不好？

有伴侶就不用自慰？ 自慰會傷害我的私密處嗎？ 只有少數人會需要自慰嗎？ 自慰會讓我以後更難高潮嗎？

以上答案皆是「No」。自慰是一件健康、不傷害身體的行為，事實上，自慰大概是所有性愛行為中最安全的方式，不僅舒壓，也能快樂，甚至當你開始接觸自己的身體，你就會慢慢知道自己喜歡什麼、不喜歡什麼，發現能夠讓身體感到舒服的方法，在和伴侶進行性行為時，你也更知道自己想要什麼。

然而因為社會充斥「性」的禁忌與排斥，所以很少有人能赤裸裸地談論自慰話題，或者告訴我們方法，於是乎，當我們性致來時，總是好奇中夾雜著羞恥，或者想辦法去壓抑，就算想找朋友聊也沒辦法，因為身旁的人總是會將你視為一個「欲求不滿」「淫蕩」「變態」的人。

因為社會充斥「性」的禁忌與排斥，所以很少有人能赤裸裸地談論自慰話題（《金秘書為何那樣》劇照）

這裡有些小秘訣給你

在自慰月，我們要開始拒絕各種污名標籤，如果還沒有勇氣與身旁的人談論自慰也沒關係，那就從認識自己的身體開始！美國的非營利組織計劃生育聯盟（Planned Parenthood) 提出了自慰前可以注意的四件事：（按圖放大）▼▼

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1. 在觸碰私密處以前，把手洗乾淨 2. 使用好的潤滑劑，防止傷害到私密肌膚，也讓整個自慰的過程更舒服 3. 把你的玩具清理乾淨，防止細菌感染，如果可以，也一起使用保險套或指險套 4. 如果要和伴侶使用同個玩具，務必要把玩具洗乾淨再拿給對方

身體有很多地方等著你探索，例如陰蒂、陰道等等，有些人偏好陰蒂高潮，有些人則偏好陰道高潮，也有些人不追求高潮，純粹享受與撫摸身體的時刻，喜好與想達到的結果因人而異，你能夠在自己可接受的範圍內慢慢嘗試。

如果你想嘗試陰蒂自慰，先將手或玩具洗乾淨，如果第一次讓你緊張，可以先播個音樂，或者點上香氛蠟燭，找到能讓全身放鬆的方法。接著平躺在床，頭躺在枕頭上，將膝蓋彎曲並打開，依照讓自己快樂的速度搓揉陰蒂。

自慰大概是所有性愛行為中最安全的方式，不僅舒壓，也能快樂（unsplash@Ava Sol）

如果你想嘗試陰道自慰，可以先從在陰道口搓揉、輕壓開始，隨著身體可以接受的程度，慢慢增加一指到兩指插入，也能夠藉由按壓陰道壁，摸索自己的敏感點。

最後，加一點感官刺激吧！如果你是視覺動物，可以一邊播放喜歡的 A 片，或者先讀點情色文學；如果你更加重視聽覺，那就掛上耳機「聽」A 片，或者聽些性感的音樂，想像會讓你興奮的畫面，也能盡興喔！

既然一切都準備好了，自慰月，不試試看嗎？

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：我的高潮自己給！五月國際自慰月，今晚不試試看嗎？】