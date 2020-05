【性愛教室】28/5國際自慰日　大膽享受與自己的性愛高潮時刻

嘿,自慰月快樂!這可不是開玩笑的節日,自慰這件事可是國家大事。每年 5 月 7 日到 5 月 28 日是美國國家自慰月,5 月 28 則是國際自慰日,目的在於推廣性與自慰的概念,讓大家大膽享受與自己的性愛時刻。

至於這個節日怎麼來的?1994 年,美國醫事總署署長(Surgeon General)Joycelyn Elders 因為在聯合國世界愛滋病日上主張,應該讓青少年知道自慰是自然且正常的事情(Schoolchildren should learn that masturbation is natural and common),加上她一直支持發放保險套給青少年,種種與當時社會氛圍有衝突的思想及行為,讓當時的美國總統柯林頓(Bill Clinton)於 12 月 9 日辭退她。

1995 年,舊金山一家知名連鎖情趣用品店 Good Vibration 為了聲援 Joycelyn Elders,在 5 月 14 日首次舉辦自慰日,提倡自慰是健康、安全且正常的概念,舉辦自慰做公益的活動,藉此打破自慰的污名。

自慰是一件健康、不傷害身體的行為(unsplash@Joshua Rawson Harris)

舒壓又快樂,有什麼不好?

有伴侶就不用自慰? 自慰會傷害我的私密處嗎? 只有少數人會需要自慰嗎? 自慰會讓我以後更難高潮嗎?

以上答案皆是「No」。自慰是一件健康、不傷害身體的行為,事實上,自慰大概是所有性愛行為中最安全的方式,不僅舒壓,也能快樂,甚至當你開始接觸自己的身體,你就會慢慢知道自己喜歡什麼、不喜歡什麼,發現能夠讓身體感到舒服的方法,在和伴侶進行性行為時,你也更知道自己想要什麼。

然而因為社會充斥「性」的禁忌與排斥,所以很少有人能赤裸裸地談論自慰話題,或者告訴我們方法,於是乎,當我們性致來時,總是好奇中夾雜著羞恥,或者想辦法去壓抑,就算想找朋友聊也沒辦法,因為身旁的人總是會將你視為一個「欲求不滿」「淫蕩」「變態」的人。

因為社會充斥「性」的禁忌與排斥,所以很少有人能赤裸裸地談論自慰話題(《金秘書為何那樣》劇照)

這裡有些小秘訣給你

在自慰月,我們要開始拒絕各種污名標籤,如果還沒有勇氣與身旁的人談論自慰也沒關係,那就從認識自己的身體開始!美國的非營利組織計劃生育聯盟(Planned Parenthood) 提出了自慰前可以注意的四件事:(按圖放大)▼▼

1. 在觸碰私密處以前,把手洗乾淨 2. 使用好的潤滑劑,防止傷害到私密肌膚,也讓整個自慰的過程更舒服 3. 把你的玩具清理乾淨,防止細菌感染,如果可以,也一起使用保險套或指險套 4. 如果要和伴侶使用同個玩具,務必要把玩具洗乾淨再拿給對方

身體有很多地方等著你探索,例如陰蒂、陰道等等,有些人偏好陰蒂高潮,有些人則偏好陰道高潮,也有些人不追求高潮,純粹享受與撫摸身體的時刻,喜好與想達到的結果因人而異,你能夠在自己可接受的範圍內慢慢嘗試。

如果你想嘗試陰蒂自慰,先將手或玩具洗乾淨,如果第一次讓你緊張,可以先播個音樂,或者點上香氛蠟燭,找到能讓全身放鬆的方法。接著平躺在床,頭躺在枕頭上,將膝蓋彎曲並打開,依照讓自己快樂的速度搓揉陰蒂。

自慰大概是所有性愛行為中最安全的方式,不僅舒壓,也能快樂(unsplash@Ava Sol)

如果你想嘗試陰道自慰,可以先從在陰道口搓揉、輕壓開始,隨著身體可以接受的程度,慢慢增加一指到兩指插入,也能夠藉由按壓陰道壁,摸索自己的敏感點。

最後,加一點感官刺激吧!如果你是視覺動物,可以一邊播放喜歡的 A 片,或者先讀點情色文學;如果你更加重視聽覺,那就掛上耳機「聽」A 片,或者聽些性感的音樂,想像會讓你興奮的畫面,也能盡興喔!

既然一切都準備好了,自慰月,不試試看嗎?

