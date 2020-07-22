情侶熱數戀愛10大加分細節　網民嬲爆：做壞規矩｜拍拖要考牌#42

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別以為留家抗疫，就不用看到情侶在街上放光彈。少年真的太年輕了，一眾情侶將戰場搬到網上討論區，接力分享「#戀愛中的加分細節」花式晒恩愛。

傳說中的「幫忙摵蝦殻」、「記住女友生理期」當然榜上有名！還要其他超狂晒恩愛招數，讓一眾網民咋舌。留言目測大多數男生，不少躺著中槍的網民大呻「人生太難了吧」、「男生何苦為難男生？」、更有人斥「做壞規矩」！究竟戀愛中有哪些行為，會被情人列為加分細節呢？

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正所謂：「嘢可以亂食，說話唔可以亂講」，熱戀中的情侶更加深明這個道理。有網民在微博上接力分享「#情侶之間哪些玩笑不能開」，以下10大地雷話題，求生慾100分的你又有否差點誤中陣亡？

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