要做我心裡面條蟲！10種無理期望成慢性分手元凶｜拍拖要考牌#41

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總是覺得自己情路坎坷？為何情人不愛我，在感情中總感到沮喪和失望，或是開始懷疑自己為何總是在愛情中受傷？有想過是因為自己對另一半有太多不合理的期望嗎？我愛他/她，所以才會對對方有期待，難度這樣都是錯嗎？

心理學家及兩性專家 Tarra Bates-Duford指，大部分的親密關係在開始時，都總有些不合理的過分期待，這是人之常情的事情。Bates-Duford 表示，很多人會將電視電影中「完美愛情」的樣子，作為自己判定關係/情侶好壞的標準。但銀幕中的「完美愛情」能讓觀眾動容，多是因為現實難以實現。

所以不要過度追求伴侶要達到你心中預設「完美愛情」的形象，而忽略對方的真實性格和情感。畢竟情人不是為滿足你慾望的工具人。

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總是覺得另一半不夠好？是雙方關係出現問題了，還是自己對情人苛索太多，有過多無理期待？心理學家Tarra Bates-Duford指，很多時候我們在親密關係中的憤怒和不滿，原因不在於關係的質量本身，而在於我們對關係抱有不合理的期待。

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