10位「童星變巨星」日本藝人　長澤正美勁仙氣、5歲佐藤健超萌

很多日本當紅演員從小便踏進娛樂圈，由默默無名的童星身份出道，一直活躍至今。最近一個日本網站發起投票，讓網民選出10位「童星出身的超人氣當紅藝人」，其中長澤正美（又譯：長澤雅美）、佐藤健等知名日劇男神女神都有上榜。 《Opener開罐》記者整合了他們童星時期和現在模樣作比較，這班可愛小童星長大後不但沒有崩壞，反而越來越靚！

日本影視界有很多可愛的小演員，但不是每個都能在殘酷的娛樂圈中生存。早前日本投票網站《gooランキング》分享了「童星出身的超人氣當紅藝人」排行榜，讓網民選出「童星變巨星」的成功例子，一共有過千名網民參與投票。

你認得他們是誰嗎？（網上圖片）

上榜的全部都是當紅藝人，幾乎每季日劇、綜藝節目都會看到他們。《Opener開罐》記者整合了10位藝人的童星時期和現在模樣作比較，原來長澤正美、佐藤健和這幾位日劇男神女神都是童星出身！你能認出舊照片中的小孩是誰嗎？

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同場加映：日本票選10大最性感女星

「性感」這個詞語不只限於形容身材，亦可以代表一個人的魅力和氣質。最近有日本網站票選「10位最性感日本女星」，上榜的女演員和模特兒們每位都有極美身體線條，由內而外散發出超性感氣場，女神石原里美（又譯：石原聰美）、深田恭子都有上榜，看看你心目中的女神有沒有入圍！

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觀看完整排名及全文：日本票選10大最性感女星 石原里美、菜菜緒敗給這位G cup熟女