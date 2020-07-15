日本街訪年輕人「15個最煩厭的老餅行為」　8、90後中槍：我老了

你覺得自己還年輕嗎？以前我們會嘲笑長輩們「老土」，但你又有沒有想過，自己在不知不覺間也加入了old seafood行列？日本節目街訪了千禧年後出生的年輕人，選出15種令人煩厭的「老餅」行為，原來著牛仔褲、用emoji都已經過氣？8、90後兩代人躺著也中槍！

15樣行為即check自己是否屬於「老餅」！（節目截圖）

每個年代的人，對「老土」的定義也很不同。最近日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭隨機訪問了數十組人，他們全是2000年後出生的千禧年輕一族，節目組讓他們選出「最令人煩厭的老餅行為」，15樣行為當中，竟然包括「穿牛仔褲」和「用emoji」，令8、90後網民大呼：「我老了」！

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只要中任何5個行為，即代表你加入「老餅大軍」，踏入初老！？😱😱

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同場加映：7個日文稱呼與中文意思差很遠

日本會使用漢字，跟香港人常用的繁體字很相近，因此，即使是不懂日文的港人，也能用漢字去判斷說話大概的含意。不過，並非每個日文漢字都跟中文字的意思相通，《Opener開罐》記者整合了幾個最常被混淆意思的日文稱呼，用錯的話後果可以很嚴重！

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觀看全文：7個日文稱呼與中文意思差很遠！正室變小三、女優是否等於AV？