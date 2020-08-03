8月波鞋限時優惠　adidas買一送一、PUMA三折起　$270買韓星同款

疫情下大家宅在家，不少品牌網店都推減價吸客。adidas官網早前曾經推出白鞋和「Blue Monday」買一送一優惠，不過不是限制款式、就是限時一天。來到8月再次推出買一送一，商品範圍變大，減價期亦變長，可謂比之前更抵買！另外同期PUMA官網同樣有減價，正價貨品最多7折，使用優惠碼更可再減！想知有甚麼推介款式和魔鬼細節？即睇下文！

完美示範……半價入手真係好扺！(adidas)

adidas｜指定貨品買一送一 Blackpink同款鞋3折起

adidas繼7月買2件7折優惠，再有減價活動。即日至8月16，指定貨品買一送一，其中包括各鞋款、運動及休閒服裝和運動裝備等，當中有不少已減價產品及人氣款式，例如韓國女團Blackpink曾代言的SAMBAROSE 鞋款，同款黑、白兩色，買一送一優惠下由原價$899減至$449.5，而同款粉紅色由於本身已減至$540，買一送一優惠下變相只需$270，變相3折優惠。

是次優惠屬官網限定。只要貨品圖片右上角標明「買1送1」便屬指定貨品。要注意，購買總數必須為雙數、最終價錢以較高價為所付金額，因此所購買的貨品價錢亦接近亦抵！全店現時免運。

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PUMA｜正價貨品1件85折、2件或以上7折 另設$199－399精選鞋款

PUMA官網即日起至8月6日，正價貨品1件85折、2件7折，各款男女鞋款和服飾均包括在內、滿 $1000 並輸入優惠可以再減 $100。不過記者實試時發現，雖然官網有連結讓客人集中瀏覽可享優惠的鞋款，但某些鞋款（例如RS-X┬│ Layers）到購物車結賬時卻沒有折扣優惠，因此大家付款前記得檢查清楚價錢！👇👇👇

網站中另外設有$199、$299及$399減價專區，有不少款式有近3折優惠，暫未有標明完結日期。全網購物滿$399即免運費，否則支付$28運費。上述優惠同樣屬官網限定。

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同場加映：yuu獎賞計劃推使$1賺1分 新手必睇5大注意位

各大品牌近年都會推出自家儲分APP吸引客人消費，例如誠哥李嘉誠早於三年前便推出整合長和旗下各品牌的儲分APP「易賞錢」。近日牛奶公司終於跟上步伐，宣佈推出消費獎賞計劃yuu，集合多個品牌包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、PIZZA HUT及PHD，讓消費者可透過yuu應用程式統一賺積分換獎賞．究竟呢個APP好唔好用、優惠多唔多、又有咩限制？記者實試話你知！

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