「無套」性愛女生更容易高潮？性愛專家：做齊這3步才是高潮關鍵

許多人以為性愛時不戴安全套，女生就會更容易高潮。但其實事實上並非如此！性愛專家指出，「無套」不但不會讓女生更容易達到高潮，反而可能造成反效果。若想讓女生享受性愛這3點才是關鍵！



早前， 性愛專家 1G老濕 在 YouTube 頻道《性致聊研究室》中分享，許多男生擔心自己的床上表現，也怕伴侶不能好好享受過程，經常有人詢問向她詢問「不戴套是不是女生會比較容易高潮？」、「無套不是更舒服嗎？」。

對此，她表示，「無套」與女生能否達至高潮，並沒有直接關係，甚至可能降低快感，因為女生可能會因此擔心自己懷孕與染病的風險，而無法完全放鬆投入。她強調，女生能否達到高潮取決於以下3點：

1. 真正的放鬆

專家指出，放鬆是女生享受過程、達到高潮的基礎。只有當對方真正放鬆，才能專注感受快感並投入其中。男生可透過播放音樂、點香氛、為伴侶按摩等方式，營造輕鬆氛圍，讓她更容易放下緊張感。

2. 好的技巧

技巧是另一個關鍵。專家強調，性愛當中的前戲、愛撫和技巧都相當重要，因為這才能幫助女生「正確地濕」。當女生身體充分準備好，不僅可以讓過程更順利、減少不適，男生也能夠更省力，從而更容易達到高潮。

3. 找到「對」的點

所謂的「對的點」並不僅限於大家熟知的「G點」。專家表示，女生的乳頭、大腿內側等部位也能帶來強烈刺激。懂得探索、找到對方的興奮敏感點，是提升快感的關鍵，才能讓女生更容易高潮。

專家最後補充，若想讓對方完全放鬆，男生務必要戴好安全套，同時也建議每年至少做一次愛滋病篩檢。不論性行為是否安全，只要曾有過性經驗，就應定期檢查，才能讓彼此放心，更加專注享受過程。

資料來源：YouTube@性致聊研究室

