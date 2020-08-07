MUJI/IKEA生活好物7折起　必買透明收納架/文具套裝/抗震便服鞋

適逢開學季節卻遇上疫情持續惡化，學生們隨時要在家上學、工作一族繼續在家工作。因此不妨把家中環境打理得整潔舒適一點。無印良品（MUJI）和IKEA近期分別進行生活用品減價，當中包括各式文具和收納用品等，優惠低至7折！即睇有甚麼抵買之選！

減價貨品中不乏收納用品，絕對是節省空間的好幫手！（MUJI、IKEA）

MUJI 無印良品｜指定商品限時減價 多款文具套裝選擇

MUJI一向不常有減價，但即日起至9月13日，多款指定商品進行減價，最高達7折優惠！商品包括多款文具套裝和收納用品如亞加力儲物架，另外個人用品如各式服飾、鞋、手錶和背囊及傢俬如活動椅及儲物鋼架同樣有減。以上優惠貨品只限門市發售，數量有限，售完即止！

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IKEA｜SKÅDIS系列限時減價 附日本網民居家示範

IKEA近期同樣有家居用品減價，當中SKÅDIS系列的收納用品，即日起至10月14日限時減價！此系列給予用家的彈性相當大，用家可以根據收納空間和所需收納的雜物選擇適合自己的組合，記者整合了一些日本用家示範給予大家參考。另外亦有不少創新低價的商品同樣值得入手！門市和官網均能買到，但官網並沒有提供免運費優惠，運費最少都要$100。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站及門市為準

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同場加映：IKEA都用到！yuu獎賞計劃推使$1賺1分 新手必睇5大注意位

各大品牌近年都會推出自家儲分APP吸引客人消費，例如誠哥李嘉誠早於三年前便推出整合長和旗下各品牌的儲分APP「易賞錢」。近日牛奶公司終於跟上步伐，宣佈推出消費獎賞計劃yuu，集合多個品牌包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、PIZZA HUT及PHD，讓消費者可透過yuu應用程式統一賺積分換獎賞．究竟呢個APP好唔好用、優惠多唔多、又有咩限制？記者實試話你知！

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