連戀愛觀都有代溝？比起學歷高的男生，現在20代的日本女生真的更愛社交網站超多Follower的男生？！日本綜藝《ホンマでっか！？ TV》找來了5位日本20代KOL，大談時下年青人的戀愛態度。在草食男當道的時代，二十多歲年輕人的超騎呢戀愛觀竟嚇壞大叔！

（日本綜藝節目《ホンマでっか！？ TV》截圖）

日本綜藝節目《ホンマでっか！？ TV》找來了5位日本20代KOL，19歲的模特兒久間田琳加、TikTok人氣主播 ねお、以及大熱YouTuber ふくれな、ミチ 和 ゆん，大談時下年青人的戀愛態度。19歲的模特兒久間田一開始就說，「日本現在草食男當道，女生在約會前要準備很多事」，約會的時間、地點、吃些甚麼、甚至提出下次約會⋯⋯都是由女生提出。

19歲的模特兒久間田指，「日本現在草食男當道，女生在約會前要準備很多事」。（日本綜藝節目《ホンマでっか！？ TV》截圖）

甚麼才算是「草食男」？「草食系男子」是2006年日本作家深澤真紀創造的用語，是形容日本一些性格內向、節儉、沒有野心、沒有人生目標，甘於過安逸平淡的生活的男生。愛情上「草食男」對追求女生、談戀愛或性愛都沒有欲望。究竟2020年「草食男」當道的年代，日本年輕人的戀愛觀有甚麼改變？

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