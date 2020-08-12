一眼看穿誰整容！20位日本女星素顏畢業照全公開　菜菜緒超驚嚇

相信每個人都曾經擁有一段「黑歷史」，尤其是女生，小時候未懂得打扮的模樣，對比長大後學會化妝的樣子，變化超大猶如「換臉」。就算明星也不例外，最近有日本網站翻出多位當紅女星的素顏畢業照片，《Opener開罐》精選其中20位大家都熟悉的女星，究竟今日擁有高顏值的女神們，未做明星前的樣子是我們想像中那麼完美嗎？

深田恭子現在的樣貌跟學生時期差太遠，不少網民都認為她有整容！（網上圖片）

電視熒幕上經常看到一班高顏值日本女星，完美的樣貌令一眾女生都超羨慕。究竟女神們是否由細靚到大？日本網站「RANK1」翻出多位女星的素顏畢業照片，結果發現並不是每位女星都是「天生麗質」！其中，今年37歲的深田恭子更是完全變了樣，被網民懷疑整容。《Opener開罐》公開當中20位為人熟悉的女星畢業照，你能認出幾多個？

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同場加映：13位日本男星學生畢業相VS現在對照

對很多人來說，畢業照片就像一面「照妖鏡」，在攝影師的鏡頭下，各種MK髮型、臉上肥肉、皮膚瑕疵，立即無所遁形。即使是看似完美的明星偶像，也難逃一劫。有網民翻出13位日本男星的畢業舊照，發現多個男神超崩壞「黑歷史」，包括多款超浮誇爆笑髮型、肥胖腫脹樣、整容前後等等，真的要落足眼力才能分得清他是誰。

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觀看答案及全文：佐藤健崩壞、龜梨和也超浮腫 13位日本男星學生畢業相VS現在對照