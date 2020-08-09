天生沒桃花？日本大熱心理測驗　10條問題秒知你的異性緣指數！

身邊總有一些朋友，他們的外表平庸、性格亦不是份外出眾，卻特別受異性歡迎！你想知道自己是否擁有這些令人羨慕的桃花體質嗎？最近日本網站熱傳一個心理測驗，回答10條問題，就可以測出你在異性眼中的受歡迎程度和內心潛藏戀愛觀！

外表平庸一樣可以好受歡迎？！（《逃避雖可恥但有用》劇照）

有人天生就屬於桃花體質，異性緣從小到大好到爆。最近，日本YouTube頻道「モルモル雑学」早前分享了一個心理測驗，只要回答10條簡單問題，結果就能反映出你的戀愛觀和測出你在異性眼中的受歡迎指數有幾高。不少網民做完都表示超準！

即check自己的異性緣指數！（《咖啡和香草》劇照）

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同場加映：日本超準心理測驗 10條問題測你內心純真指數

每個人的內心深處，都有一隻魔鬼和天使，有時候外表清純善良的人，內心可能非常黑暗。最近日本熱傳一個心理測驗，只要回答10條問題，即知自己內心的純真指數有幾多，更能分析你的潛藏性格與價值觀！

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觀看結果及全文：日本超準心理測驗 10條問題測你內心純真指數 你係天使定魔鬼？