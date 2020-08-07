港男港女齊中槍！日本人眼中15個「煩膠」行為　食飯打卡都唔得？

每個人身邊總會有幾個極度自我中心的朋友，他們經常做小動作去引人注意，「煩膠」程度簡直讓人翻白眼。究竟，做甚麼行為會被歸類是「超級麻煩友」？有日本節目在街上訪問了過千位路人，讓他們選出「最令人煩厭的習慣與行為」，其中港男港女最愛做的食飯前打卡、用電子支付竟然都被列入「煩膠名單」！

快check自己是否隱性「煩膠」！（節目截圖）

最近，日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭隨機訪問了近1000名男女，節目組讓他們分享日常生活中最常遇到的極品「麻煩友」，其中15個超級自我中心的行為和習慣，被選為「煩膠」之最，包括食飯打卡、潔癖狂，讓人避之唯恐不及，相信各位香港人睇完都會有共鳴！

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只要中任何5個行為，即代表你在他人眼中是麻煩精🙄🙄！

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同場加映：日本街訪長輩眼中10種最討厭年輕人

日本節目在街上訪問了多位30－60歲的男女，讓年長一輩選出他們認為「最討厭年輕人做的行為」，原來後生仔最常用的美顏相機、交友App都被列入「禁忌黑名單」，做這10件事會不知不覺成為長輩的眼中釘！

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只要中任何5個行為或以上，即代表你成為長輩的超級眼中釘😱😱

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觀看全文：日本街訪長輩眼中10種最討厭年輕人 00後震驚：用美顏相機都唔得