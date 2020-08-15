你的魅力診斷！日本超準10條問題　測你更容易吸引同性還是異性

你試過被同性表白嗎？每個人的魅力都有所不同，有些人天生容易吸引同性，有些人卻剛好相反。最近，日本網上熱傳一個「魅力診斷」的心理測驗，只要回答10條問題，即知自己更容易吸引同性還是異性，更能分析你的潛藏性格！

有些人天生受同性歡迎？！（《大叔的愛》劇照）

日本YouTube頻道「モルモル雑学」早前分享了一個有關魅力診斷的心理測驗，只要回答10條簡單問題，便能分析自己更容易吸引男生還是女生，快看看自己的潛藏魅力吧！

以下有10條簡單問題，每回答一個「是」就得一分。最後計出總分，便能知道自己的吸引力偏向，究竟你天生受異性還是同性歡迎？

👇👇👇按下圖回答10條問題，計好分數再看結果👇👇👇

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同場加映：日本超準心理測驗 10條問題測你內心純真指數

每個人的內心深處，都有一隻魔鬼和天使，有時候外表清純善良的人，內心可能非常黑暗。最近日本熱傳一個心理測驗，只要回答10條問題，即知自己內心的純真指數有幾多，更能分析你的潛藏性格與價值觀！

👇👇👇先回答以下10條問題👇👇👇

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觀看結果及全文：日本超準心理測驗 10條問題測你內心純真指數 你係天使定魔鬼？