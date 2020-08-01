日本超準心理測驗　10條問題測你內心純真指數　你係天使定魔鬼？

開罐
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每個人的內心深處，都有一隻魔鬼和天使，有時候外表清純善良的人，內心可能非常黑暗。最近日本熱傳一個心理測驗，只要回答10條問題，即知自己內心的純真指數有幾多，更能分析你的潛藏性格與價值觀！

日本YouTube頻道「モルモル雑学」早前分享了一個心理測驗，只要回答10條簡單問題，便能分析你的內心純真指數，到底住在你心底裏的天使還是魔鬼？

10條問題check你有幾純真！（網上圖片）

以下有10條簡單問題，每回答一個「是」就得一分。最後計出總分，便能知道自己的純真指數有幾多，結果更反映了你的潛藏性格與價值觀！

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同場加映：文科人VS理科人！日本10條問題秒測文理人格診斷

日本網站「Googirl」早前分享了一個心理測驗，只要回答10條簡單問題，便能判斷你究竟是「文科型」還是「理科型」人格！以下有10條簡單問題，每回答一個「是」就得一分。最後計出總分，便能知道自己屬於哪一型，結果更反映了你的潛能與愛情觀！

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觀看結果及全文：文科人VS理科人！日本10條問題秒測文理人格診斷　理科女桃花旺？

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