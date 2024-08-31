減肥｜日本電視實測「內臟操」 兩週腰圍減8cm 網民︰即刻通便

做健康體操動作可以練出優美身段，日本就曾熱傳一種健康體操，聲稱可以锻練內臟，加速新陳代謝，達至減肥效果。有電視台實測，在兩星期測試者腰圍竟然激減8.6厘米，不少網民試做後更反映有通便效果。



電視節目《世界一受けたい授業》請來體操達人教授Gattaman健康體操，連女子偶像組合桃色幸運草也是學他來減肥。節目組又找來藝人實測，她每天做3個動作，持續做兩星期，竟然瘦了兩公斤，身型明顯有改變。

Gattaman教大家做內贓操。（節目截圖）

👇👇👇👇👇點擊圖片看看3個內臟操動作及實測結果👇👇👇👇👇

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動作【1】先交叉雙腳，把手伸直，手掌向外，在骨盤底部用力夾緊。然後慢慢蹲下，大腿與地下平行，雙手手掌向上，手肘盡量向後伸。

動作【1】

動作【2】動作2是先交叉雙腿，再交叉雙手，手掌向自己身體，就是基本姿勢。然後雙手向上伸到頭頂。然後慢慢將手向身後繞，手掌向天。最後手再向上繞回前，回復最初的姿勢。

動作【2】

動作【3】要前後腳企，儘量大幅度地做。一隻手放在大腿上，另一隻手垂低，手掌向外。腹部用力鼓脹。將手伸高到頭頂再繞向身後。再回復初始姿勢。要注意的是，手繞完一圈後手掌會隨著繞圈，所以回復初始姿勢也要將手掌轉一圈。

動作【3】

接著節目組找了搞笑藝人フワちゃん做實測，看看這體操是否真的有用。她比高中時胖了10公斤，更多了個大肚腩。測試為期兩週，她每天都會做剛剛那3個動作，每個動作做10次，期間沒有限制飲食。測試前她的體重是58.8公斤。測試後減到56.4公斤，輕了2.4公斤。而最大突然是腰圍，由測試前的85.6厘米變成77厘米，瘦了8.6厘米，她整個身型看起來都不同了。之後又陸續有網民自己實測，結果腰圍都瘦了5至6厘米。有不少網民看完影片後表示感興趣，試做後竟然立刻感到有便意，又有人說覺得自己做完全身感到很輕鬆，好像姿勢都被矯正了。