Topshop結業撤離香港　8間曾爆紅潮牌　有間開幕時塞爆西洋菜街？

英國品牌Topshop日前於官方社交平台宣布將關閉在港店舖，變相撤出香港市場。由初來港時以月租300萬落戶中環開設兩層高旗艦店、其後更擴展至3間分店，到現在結業收場，可謂大勢已去。不過不再風光的又豈止Topshop，《開罐 opener》齊集網民熱數當年曾紅極一時的8個過江龍潮流品牌，相信你至少幫襯過一間！

不少紅極一時的品牌，近年都紛紛結業或撤離香港。（01圖片／Facebook@海港城）

本港經濟狀況較好、充滿自由行的那些年，各大國降品牌紛紛進駐香港，天價租舖、連開分店、排隊朝聖，都是當年常見的畫面。不過時至今日，原來它們都離我們而去，或應該說大家都因各種原因不再追捧，想知你曾追捧過的品牌有沒有份？點圖看8個大勢已去的過江龍品牌👇👇👇

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品牌以外，鞋款亦然。例如Adidas的Stan Smith，憑着百搭白色設計、親民的價錢，從人氣款進化成為經典款。又如Nike Roshe Run，當年由原價約$499炒至$800，現在卻變得低調。想知還有甚麼鞋款榜上有名？👇👇👇點圖即看15對紅極一時的鞋款👇👇👇

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