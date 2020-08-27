男生跟女生約會時，想令人留下一個好印象，整潔的外表和有品味的衣著打扮都十分重要。早前有一位日本男KOL在網上訪問了超過4萬名女性，分享她們認為最難以接受的男生NG穿搭，其中竟包括近年大熱的闊腳褲、oversize穿搭，快看有哪些衣著打扮會中女生的地雷吧！

大家估下點解日本女仔會覺得以上兩款穿搭係地雷？（網上圖片）

擁有超過58萬訂閱者的日本人氣YouTube「げんじ」，最近在Instagram發起一個問卷調查，讓女生們選出她們認為最討厭、最難以接受的男生NG穿搭，並解釋原因，共有4萬位女性參與。最後結果竟然包括近年大熱的闊腳褲、oversize穿搭，就連百搭的牛仔褲都被嫌老土！有男網民看完結果後留言：「最後還是要看顏值。」

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同場加映：日本專家教3招必學脫毒穿搭術

日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來3位在不同範疇對衣服穿搭有深入研究的專家，為大家分享Uniqlo簡約風「脫毒穿搭術」，總共分為三大類，其中可以透過錯覺穿搭令雙腿更顯長，更可以用一個方法快速知道甚麼顏色最適合自己！想擺脫「老土」的你一定不能錯過！

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