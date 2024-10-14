UNIQLO日本專家教3招必學「脫毒穿搭術」短腿變長腿、毒L變潮人！

常說「人靠衣裝」，除了顏值之外，一套好的衣服穿搭也能令人留下好印象。日本節目就曾邀請了3位穿搭專家分享Uniqlo的簡約風穿搭技巧，只要跟著這幾個步驟，不但能顯瘦顯腿長，還能輕鬆脫毒！



樣子不變的情況下，大部份人都認為左邊的男生穿搭令人覺得時髦，令人留下好印象。（節目截圖）

日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來3位在不同範疇對衣服穿搭有深入研究的專家，為大家分享Uniqlo簡約風「脫毒穿搭術」，總共分為三大類，其中可以透過錯覺穿搭令雙腿更顯長，更可以用一個方法快速知道甚麼顏色最適合自己！想擺脫「老土」的你一定不能錯過！

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【第1招】YIA穿搭術

節目請到曾出版人氣漫畫《穿衣服應該要這樣穿》的作者，同時是時裝設計師的MB老師，分享穿搭技巧。上半身偏肥的人，應選擇寬鬆上衣，下半身穿貼身長褲，呈現一個Y字。下半身較肥的人，應選擇貼身上衣，下半身盡量穿寬鬆、飄逸的衣物，形成一個A字。身材平均、或對自己身形有自信的人，應該盡量穿上貼身衣物，凸顯身材，形成一個I字。

【第2招】看手掌心顏色分析最適合自己的顏色

節目請來日本臉型分析協會理事長－岡田實子教大家。膚色分為兩大類，膚色偏黃，歸類為暖色基調；膚色偏紫紅，歸類為冷色基調。皮膚是暖色基調的人，適合穿上橙、紅、黃、綠等，暖色系列的衣服。皮膚是冷色基調的人，適合穿上紫和藍色，冷色系列的衣服。

【第3招】用視覺錯覺方法掩飾身材缺點！

由大阪大學人類科學研究科的森川和則教授，為我們講解錯覺穿搭技巧。統一下半身的顏色，褲子、襪和鞋都要用相同的顏色或色調，這個原理叫做「格式塔理論」，將相似顏色的物件連續並列，看起來更加一體化。褲子、襪和鞋的顏色統一後，雙腿感覺上和鞋子連成一體，看上去更加長！還有雙色錯覺穿搭術，使用兩種顏色的情況下，右邊的直間分割法會更加顯瘦！男嘉賓嘗試了紅黑雙色直間穿搭法，比起一開始，整個人看上去更修長！教授指，西裝的剪裁就是運用了這種顯瘦錯覺技巧。

最後是「間條錯覺顯瘦術」！雖然坊間不少人都認為全間條顯胖，但其實只要穿得對便可以顯瘦。教授指，間條圖案應該集中在身體正中央，只露出少許間條就能達到顯瘦效果。