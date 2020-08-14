日本驚現超薄60cm紙片屋衰過劏房　這5間創意騎呢房屋邊個想住？

香港地寸金尺土，年輕人一屋難求。籠屋、劏房、「太空艙」，這些面積極細的蝸居，相信大部份香港人都見識過，但「紙片屋」你又見過未？最近，有日本節目收到觀眾投稿，發現市內出現只有60cm闊的房子，空間狹小程度驚人，只能用「薄」去形容它！

這間房子居然只有60cm闊！設計師係咪飲醉咗？（節目截圖）

日本節目《ナニコレ珍百景》專門發掘一些千奇百趣的人和事，讓觀眾了解更多日本不為人知的一面。最近，節目收到觀眾投稿，發現市內出現一間只有60cm闊的「紙片屋」，其「雞肋」程度困擾了業主多年，到底這間超薄房間有甚麼用途？節目還分享了另外4間超搞鬼房屋，你最想住邊一間？

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同場加映：日女為結婚自製風水屋 盤點25個揀老公條件

日本女生給人印象賢良淑德，是不少男生理想中的老婆，到底要娶得日本嬌妻要有甚麼條件？最近，日本一位結婚慾望超強的35歲中女，為了覓得如意夫君而將家中佈置成姻緣風水屋，更分享了理想型老公的25大條件「缺一不可」，主持人聽完後都驚嘆：「你可能要一世單身了！」

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觀看全文：日女為結婚自製風水屋 盤點25個揀老公條件 網民：你會單身一世