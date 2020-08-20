瘋狂脫單實驗｜單身男3個月約19女　實測女生約會是否肯AA制

世紀難題！究竟約會應該誰埋單？AA制又是否可行呢？台灣有男生就花了3個多月時間，在交友App上瘋狂約會，實測女生在約會見面時肯AA制嗎？

早前有台灣討論區瘋狂討論「男女約會AA制可行嗎？」，有網民指肯AA制的女生其實有很多，但亦有網民分享慘痛經驗指，有女生是藉著看你大不大方來佔你便宜，「如果發現你不能帶給她好處或是好處不夠，下次就約不到了」。於是有男網民就花了3個多月與19名女生約會，實測女生見面時約會會否願意AA制分帳，並實驗結果發文到PTT討論區。

不得不說，發文的男網民超有心機，不但花3個多月與女生們在交友App上聊天，放工更趕著去約會，還仔細記錄19名女生各人的年齡、付款時的行為與變化、更記下後續是否有繼續聊天相約或是封鎖！真的是一直在玩命！

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對於有網民不斷指「AA就是很小氣，沒有能力的Loser， 嫁給你的女生不會幸福」，發文男網民對實驗結果深有體會，「如果對方是你值得付出的對象，AA不AA其實不重要，計較到底的AA制不會讓彼此關係更平等，互相體諒的AA制才可以讓彼此關係更圓滑」。

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約會AA制的就是渣男？其實未必！說到避開渣男大法，櫻花妹有自己一套。早前有日本網站訪問多名女生，總結出她們初次約會的心得，發現只要留意男生在約會中的3個生活日常，就能分辨對方是否渣男！

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