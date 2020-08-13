整容級減肥｜被朋友恥笑一世單身　母胎A0肥仔怒減38kg變爆肌型男

每個正在努力減肥的人背後，總有一兩個難以說出口的原因。日本有位逾百公斤A0肥仔男生，為了娶老婆怒減38kg！

近期日本一位男生於節目《ザ！世界仰天ニュース》中分享他成功減肥的勵志故事，由被同學無視、嫌棄的102kg母胎單身大胖仔，為了能夠可以結婚娶老婆，勁減38kg變爆肌型男！

日本節目《ザ！世界仰天ニュース》截圖

肥膏三尺非一日能養成，每個肥仔背後都有一兩個致肥習慣。1992年出生的魚住大貴，是家中長男，從小就很喜歡吃東西，而且媽媽煮飯超好吃，更加擁有廚師証書，每天的餐桌上都是大貴愛吃的菜式。加上魚住家中有一條家規「飯桌上不可以吃剩飯菜」，所以大貴就算再飽，都會把桌上的飯菜吃完。在小學6年級時，大貴的體重已經65kg！

日本節目《ザ！世界仰天ニュース》截圖

小時候胖胖的也許會被稱為可愛，但隨著年齡漸長，大貴的體重亦有增無減，不但因為太肥而令呼吸都有像豬叫一般的嘈音，容易流汗的胖子體質亦令身邊的同學嫌棄大貴，更在大貴面前直指他有異味「噁心」！

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日本最近流行一種健康體操，聲稱可以锻練內臟，加速新陳代謝，達至減肥效果。有電視台實測，在兩星期測試者腰圍竟然激減8.6厘米，不少網民試做後更反映有通便效果，持續做兩星期，竟然瘦了兩公斤，身型明顯有改變。

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