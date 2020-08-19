婆婆級61歲少女身材辣妹被當街搭訕　真實職業嚇窒網民：太不科學

有沒有想過自己60歲的時候，會是甚麼樣子？日本有位「辣妹」在新宿街頭被搭訕拿電號號碼，戴著口罩的「辣妹」Junko擁有著超Fit的少女身材，實在讓人猜不到原來今年已經61歲！讓人更驚訝的更是她的真實身份⋯⋯

Twitter@junkosunset

從上圖大家猜到誰是61歲的辣妹Junko嗎？答案是正中間的一位！超Fit的身型加上潮流的打扮，戴上口罩真的讓人猜不透年齡。Junko上月在個人Twitter發文指，在新宿ALTA前被搭訕，對方笑笑口說：「感覺你個氣場同我差唔多年紀喎」，Junko幽默的回道：「61歲啦我！邊有咁後生吖哥哥仔」。

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活躍的Junko更在個人Twitter上發布自己的運動照，61歲的「辣妹」打起沙包也是拳拳有力！除了不科學的外型，但更讓網民驚訝的是Junko的真實職業⋯⋯

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當年這首紅極一時的冬天必聽神曲，就是出自Junko的「打首獄門同好会」樂隊！

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