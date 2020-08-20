日本專家分析棉花糖女生5大優勢　婚姻幸福10倍、吸引哪種男生？

現代女生整天說自己肥，要用盡方法減肥。瘦就代表一定好呢？其實胖胖的棉花糖女孩也可以生活得很好。日本有節目請來各個領域的專家，從不同專業解析胖女孩的好處。

日本電視節目《ホンマでっか？！TV》請來幾位專家，包括心理評論家、市場評論家等，解釋做胖女孩的幾個好處，更有研究指胖女孩的婚姻會比一般女性的婚姻幸福。那麼還有其他好處嗎？

棉花糖女孩是年輕人對胖女孩的稱呼。（節目截圖）

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【棉花糖女孩就是有人疼】

胖只是一個形容詞，只要好好利用這個特點，其實並不會生活比其他人差呢。所以除了專家的分析，在場的幾位嘉賓也分享了她們自己作為胖女孩，在生活或事業上遇過的好事情。不過記者就認為，外表的確不是最重要，但如果肥到影響健康就要檢視下喇。

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同場加映︰AV女優深田詠美4件膠事

一般說起AV女優，應該會想起嫵媚、誘惑的形象，但新晉女優深田詠美卻以搞笑著稱。她常常在Twitter發佈惹人注目的貼文，引來網民瘋狂留言。最近她就公然挑戰網民，貼了一張七味粉的照片，並說有多少Retweet (轉載)就食多少七味粉，結果有超過6萬人轉戴，到底她要如何承擔這個結果呢？

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