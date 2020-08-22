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《想停止的瞬間：About Time》 劇照

分手之後，往往都會陷入一段時間的痛苦抑鬱之中。也許大家從前沒有想過有一天你們會分開，兩個曾經相愛的人竟突然不再聯繫。分手，的確會讓人崩潰，有的人怎樣都放不下，在失戀的死胡同中走不出來。

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前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享，走出失戀4部曲，助剛分手的大家儘快走出失戀的悲傷，重新回到軌道，勇敢的向前任說再見，並最終在未來擁有一段更好的戀情。

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總是覺得自己情路坎坷？為何情人不愛我，在感情中總感到沮喪和失望，或是開始懷疑自己為何總是在愛情中受傷？有想過是因為自己對另一半有太多不合理的期望嗎？我愛他/她，所以才會對對方有期待，難度這樣都是錯嗎？

心理學家及兩性專家 Tarra Bates-Duford指，很多人會將電視電影中「完美愛情」的樣子，作為自己判定關係/情侶好壞的標準。但銀幕中的「完美愛情」能讓觀眾動容，多是因為現實難以實現。

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