愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐 Opener》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。 📧 如果你遇上感情難題，可以email到opener@hk01.com，《拍拖要考牌》會邀請專家免費為你解答。 📧

近期有疑似名校學生性交短片流出，其後在網上瘋傳。情侶間的性愛影片流出時有聽聞，究竟為甚麼男/女朋友會提出這樣的要求？面對情人提出你不情願的要求，又該如何是好？今次《拍拖要考牌》找來性治療師何慕詩，為大家分析常見迷思。

何慕詩指，有些情侶拍下性愛影片及照片後事後回味，期望增加刺激感、二人親密程度或藉此提高性慾。對於有部分人會公開分享與戀人的性愛片段，何慕詩指，為炫耀而公開情人性愛影像更是幼稚行為，不但不合法而且是對伴侶極不尊重，做法不能接受。面對情人提出你不情願的要求，何慕詩分享4點教你保護自己。

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美國心理學家John Gottman研究兩性關係超過40年，研究出獨有的一套理論，透過觀察雙方的面部表情、說話聲線、用字的情緒等，去分析一對情侶的關係親密度。其中 Gottman 列出了20條小問題，讓情侶測試一下「你有多了解另一半」。自問老夫老妻的戀人們，甚或已分手想檢討一下原因的「復單者」，都不妨和另一半各自用紙筆寫下答案，之後再計分，看看你們情侶間的親密度。

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