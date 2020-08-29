19歲是正值青春的大好時候，不知道大家都在做甚麼？學化妝？日日拍拖？還是為大學精彩的生活而忙碌？日本有一位少女，因祖母離家出走，家族溫泉生意太差而被要求作為女將回家幫忙，當時只得19歲的她接管生意後實施大改革，終於成功救亡。

日本節目《激レアさんを連れてきた》介紹了一位22歲少女的神奇故事。少女名叫村越芽生，在福島縣田村市土生土長，3年前被父親要求回家族溫泉館做女將。女將（おかみ）是指旅館或溫泉鄉的女主人，是日本傳統旅館的靈魂人物，也代表著整間旅館的形象。芽生的家族經營一間溫泉館，她成為女將後實施一連串大改革，令溫泉館起死回生。主持人對於充滿風範的她也說︰「不如你去做議員！」，網民就覺得整個改革過程戲劇化到可以拍套劇集。

美少女村越芽生接管温泉館3年，今年只有22歲。（節目截圖）

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同場加映︰日本4個單身美女的變態癖好

在「Your face, your fate」的世界，拍拖找伴侶都是以外貌行先，樣靚就是無敵。但日本有4位有樣有身材的美女卻無法出Pool，亦無人追，嚇到連外貌協會都退避三舍，原因竟是她們4人各有怪癖！

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