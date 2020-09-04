學歷代表一切嗎？近日，日本有YouTuber恥笑名物店店員只有高中畢業學歷惹網民眾怒，紛紛留言指「嘲笑每天努力的人太讓人心痛了」。

前京都大學生高田ふーみん和朋友びーやま的YouTube頻道wakatte.tv，常常拍攝諷刺日本學歷至上文化的影片，從街訪路人的成績偏差值，探討各種教育話題。由於高田ふーみん在影片的角色設定為學歷至上的「反面角色」，所以常常在街訪恥笑路人學歷低。

wakatte.tv也做過很多類似的企劃，「戴黑色/花紋口罩的人都是學歷低？」、「學渣都是愛玩TikTok？」、「愛喝珍珠奶茶的人都是成績較差嗎？」⋯⋯一向語出驚人的高田ふーみん其實是前京都大學生，在去年的直播中突然宣布因要考東京大學而退學，但結果未有考上。近期，高田ふーみん與びーやま去宮島實測路人的學歷成績，卻因一句話辣㷫網民惹眾怒！

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相信每個人都曾經擁有一段「黑歷史」，尤其是女生，小時候未懂得打扮的模樣，對比長大後學會化妝的樣子，變化超大猶如「換臉」。就算明星也不例外，最近有日本網站翻出多位當紅女星的素顏畢業照片，《Opener開罐》精選其中20位大家都熟悉的女星，究竟今日擁有高顏值的女神們，未做明星前的樣子是我們想像中那麼完美嗎？

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