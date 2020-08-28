有些女生樣貌不差、性格也討好，可是到了適婚年齡依然無人問津，究竟原因是甚麼？最近，有日本媒體對多位男生進行調查，分享他們認為「不適合結婚的女性」都會擁有的4個特徵，發現原來在男性的眼中，選擇戀人和老婆的條件有很大差別，快來看看自己是否「結婚絕緣體」吧！

友情勝於愛情是「結婚」禁忌？（「Googirl」）

結婚代表著要跟伴侶互相扶持，一同走過下半世，選擇對象時當然不能馬虎。最近日本戀愛網站「Googirl」，訪問了多位男生對婚姻和對象的看法，並分享他們認為「不適合結婚的女性」，這種被稱爲「結婚絕緣體」的女生總共有4大特徵，到底戀人和老婆的差別在於甚麼？不過，以下的意見只供參考，其實今時今日，要單身還是結婚都是個人選擇，有時候單身一個人也可以很幸福！

你是「結婚絕緣體」嗎？（《東京白日夢女》）

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同場加映：日本男女票選4大最討厭約會場所

你還記得自己初次拍拖約會的地點是哪裏嗎？對於互相有好感的男女來說，約會的地點和行程非常重要，選錯的話印象分會大減！最近，一個日本網站發起調查，分別讓男女網民票選出「最討厭的拍拖地點TOP4」，結果多個約會勝地上榜，而日本女生最討厭的約會場所居然是港人的最愛？

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觀看全文：日本男女票選4大最討厭約會場所 第一位竟是香港情侶最愛？！