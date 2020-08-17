整容風氣漸趨年輕化，割雙眼皮、打botox等療程越來越普遍。日本有一個15歲女生，用了2年時間花近250萬日圓整容，臉上幾乎所有部份都動過刀，整容前後判若兩人。可是，她不僅僅是為了變美才去做手術「換臉」，她的整容動機居然是因為母親的幾句說話！

Yui整容前的樣子（節目截圖）

這位女生叫Yui，今年17歲，是現役高中生。兩年前，15歲的她進行了第一次整容手術，之後一發不可收拾，越整越上癮，先後在臉上10個部位動刀，總共花費近250萬日圓（約港幣18萬）！

媽媽上節目解釋事件真相（節目截圖）

最近Yui亮相日本電視節目《ドン底人生脱出大作戦》，自爆年紀輕輕便多次整容的動機，原來Yui曾被媽媽嫌棄「太肥」、「太醜」，導致她認為只要變可愛就能換取母愛。節目決定邀請Yui的母親，親自解釋事情的來龍去脈，才發現當中有一個很大的誤會...

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同場加映：日女為結婚自製風水屋 盤點25個揀老公條件

日本女生給人印象賢良淑德，是不少男生理想中的老婆，到底要娶得日本嬌妻要有甚麼條件？最近，日本一位結婚慾望超強的35歲中女，為了覓得如意夫君而將家中佈置成姻緣風水屋，更分享了理想型老公的25大條件「缺一不可」，主持人聽完後都驚嘆：「你可能要一世單身了！」

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