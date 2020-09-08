正所謂「相見好，同住難」，相信不少情侶都曾因為接受不了對方的生活習慣，而成為分手的導火線。最近，日本媒體對多位女網民進行調查，讓她們選出「生理上最難以接受的男生壞習慣」，快看看自己有沒有「中槍」！

男生有甚麼壞習慣在女生眼中超扣分？（「Googirl」）

日本女生網站「Googirl」進行調查，結果發現有超過9成女性會因為接受不了男朋友的壞習慣而分手，甚至有網民留言「做了這些行為，就算相戀100年都會立即分手！」網站讓這些女生選出10大生理上最難以接受的男生壞習慣，結果竟然連「照鏡」也NG？快看看自己有沒有這些壞習慣吧！

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同場加映：日本街訪女生眼中9種最反感綠茶婊

你的身邊有沒有一些我行我素、毫不在乎別人的「自私女」？即使是親密的朋友，如果做得太多讓人困擾的迷惑行為，也是會讓人大反白眼。早前有日本節目街訪了多位女生，讓她們談談有哪些綠茶婊的自私行為最令人反感，其中包括P圖蛇精女、珍珠奶茶上癮女，路人們毒舌的吐槽令主持人超有共鳴！

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觀看全文及影片：日本街訪女生眼中9種最反感綠茶婊 P圖只P自己、飲珍奶都有罪？