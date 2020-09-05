你知道成人影片（AV）的打碼師也是一門專業嗎？最近，有日本網民分享了多個鮮為人知的「超筍」職業，當中竟然有專業AV「打格仔」師傅、甚至有「出租大叔」！《Opener開罐》精選了6個超騎呢的工種，到底這些工作的入職要求和待遇福利是甚麼？

「出租大叔」每小時收費1000日圓（約港幣70元），到底他們會提供甚麼服務？

大家心目中理想的「筍工」是甚麼？最近有日本網民分享了多個「筍盤」工種，部分工作更令男網民雙眼發光！究竟是甚麼「絕世好工」？《Opener開罐》整合了其中6種，其中包括AV打碼師、「出租大叔」等，絕大部分福利多、待遇好，絕對是香港少見到的「筍工」。當中最令人好奇的「AV打碼師」，他的時薪和入職要求更是令人大開眼界！

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同場加映：日本驚現超薄60cm紙片 5間創意騎呢房屋

香港地寸金尺土，年輕人一屋難求。籠屋、劏房、「太空艙」，這些面積極細的蝸居，相信大部份香港人都見識過，但「紙片屋」你又見過未？最近，有日本節目收到觀眾投稿，發現市內出現只有60cm闊的房子，空間狹小程度驚人，只能用「薄」去形容它！

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觀看全文：日本驚現超薄60cm紙片屋衰過劏房 這5間創意騎呢房屋邊個想住？