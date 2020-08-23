8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

你還記得她們的名字嗎？（網上圖片）

相信大家心目中都會有一個日劇女神，8、90年代經典劇集《東京愛情故事》、《悠長假期》等，劇中女主角們都擁有頂級顏值和氣質，成為當時眾多男生的「初戀」。最近，有網民翻出多位昔日女神的舊照與近照對比，紛紛感嘆歲月不留人，其中「莉香」鈴木保奈美和宮澤里惠被讚keep得最好，而「偶像四天后」之一、木村拓哉老婆工藤靜香則完全走了樣？！

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同場加映：20位日本女星素顏畢業照全公開 一眼看穿誰整容

電視熒幕上經常看到一班高顏值日本女星，完美的樣貌令一眾女生都超羨慕。究竟女神們是否由細靚到大？日本網站「RANK1」翻出多位女星的素顏畢業照片，結果發現並不是每位女星都是「天生麗質」！其中，今年37歲的深田恭子更是完全變了樣，被網民懷疑整容。《Opener開罐》公開當中20位為人熟悉的女星畢業照，你能認出幾多個？

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觀看答案及全文：一眼看穿誰整容！20位日本女星素顏畢業照全公開 菜菜緒超驚嚇