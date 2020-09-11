撰文：沉默是柑
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出軌永遠是日劇的熱門題材，但現實往往比劇集更戲劇化！最近日本有節目邀請記者爆料，講出近期最流行的3種進化式出軌方式。原來在名人的妻子之間，很流行「AV男優自助套餐」，到底這是甚麼呢？
日本節目《じっくり聞いタロウ》邀請了曾經訪問過100位出軌女性的記者爆料，分享她在取材過程中得知的3種進化式出軌方式。原來在名人人妻界很流行召AV男優，雖然費用不菲但可以享受放題式服務，真是意想不到。
記者澤木文曾訪問過100個出軌的女性。（節目截圖）
👇👇👇點擊圖片看3種進化式出軌👇👇👇
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同場加映︰21歲偶像為還亡父800萬債 拍騎呢片變YouTube紅人
現代社會人人都喜歡睇YouTube，不少人都想靠拍片成名。不過，有些YouTuber拍片的目的，並不只是成名。日本混血兒YouTuberゆん（熊崎優美，下稱小優）數年前因身負巨額債務而踏上拍片之路，最終走紅成為超過200萬訂閱的YouTuber。
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