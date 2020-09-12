學生守校規平常來說是理所當然的事，但如果有些校規不合常理，是不是可以給予一些討論空間？在日居住的馬來西亞藉YouTuber Ryu近日上載短片介紹日本奇怪校規，有一些真的不太合理！

Ryu和日本人妻子Yuma上載短片討論奇怪校規。（Ryuuu TV / 學日文看日本@YouTube）

Ryu的妻子Yuma是日本人，兩人正在經營一個YouTube頻道。近日他們發佈短片，介紹一些令人意想不到的日本奇怪校規。介紹的內容是他們在新聞或在網上搜集的資料整理所得的，有些校規在Yuma學生時期已經存在，雖然她現在回想覺得有點奇怪，但當時還是遵守了。

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同場加映︰他們用生命來演戲！11個日本究極顏藝演員

大熱日劇《半澤直樹2》除了劇情夠吸引、反轉位夠張力之外，各位演員的顏藝也成為了一大亮點。劇中不少場口都需要演員澎湃演出，主演的堺雅人和香川照之早已是日本演藝界的顏藝之王，另外還有多位演員是用生命來演戲的，《開罐》為你盤點11位有究極顏藝的演員。

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