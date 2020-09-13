香港社會一向多元化，連追星都分不同國藉的派別。近年韓流襲港，不少少女都被韓國OPPA迷倒，但迷上OPPA前，日本明星在香港的影響力比較深。《開罐》記者為你盤點7個想當年超紅的日系男偶像，你追過幾多個？

這幾位男神雖然有很多還處於鼎盛時期，但也可以稱得上是香港年輕人的童年回憶，因為想當年他們拍劇做偶像時也還是十分青澀的少年。他們現在不少都已經進入人生另一個階段，大家一起回味一下當年爆紅的日系男神吧。

【1 - 小池徹平】從出道時就是童顏，連認真的樣子也很可愛。（《龍櫻》劇照）

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同場加映︰他們用生命來演戲！11個日本究極顏藝演員

大熱日劇《半澤直樹2》除了劇情夠吸引、反轉位夠張力之外，各位演員的顏藝也成為了一大亮點。劇中不少場口都需要演員澎湃演出，主演的堺雅人和香川照之早已是日本演藝界的顏藝之王，另外還有多位演員是用生命來演戲的，《開罐》為你盤點11位有究極顏藝的演員。

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