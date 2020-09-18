小資族們有福了！近期agnès b.及Charles&Keith進行網店減價，當中agnès b.更是開倉價，優惠低至2折。減價款式包括長短銀包、手袋及首飾等，最平$50便能入手！

不論銀包、手袋均有大量款式選擇。（On The List／Charles&Keith）

On The List｜agnès b.開倉2折起 最平$50入手

快閃優惠購物平台On The List繼Teva涼鞋後再推出減價活動，即日起至9月23日，有小資女至愛的agnès b.開倉，減價產品包括男女裝首飾、太陽眼銀和服飾，另外當然有各式手袋及長短銀包款，大部份產品均達3折優惠，跟先前的開倉特賣場減價幅度相若。

On The List分別提供網店和門市兩個購買途徑，不過皆只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記。網店購物滿$500或以上免運費或收取$40運費（3kg或以下）。根據過往經驗，網店中的熱門款式很快就會售完，因此睇中款式又有尺碼的話就要盡早購買了！🔻🔻🔻點圖睇記者精選款式🔻🔻🔻

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Charles&Keith｜官網減價半價起 多款易襯袋款$300有找

Charles&Keith官網近期亦進行減價活動，產品包括手袋、銀包、鞋款及首飾。當中有不少簡約易襯選擇，上班出街皆宜，價錢大多$300有找。而且大多款都有數款顏色選擇，熱門色如黑、白和啡色均齊備。運送方式分為「標準運送」（4至6個工作日送達）及「特快運送」（2至4個工作日送達）兩種，前者訂單滿$350即免運費，如不足需支付$40運費；後者訂單滿$1000即免運費，如不足需支付$200運費。🔻🔻🔻點圖睇記者精選款式🔻🔻🔻

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網購開倉以外，尖沙咀海港城即日起至9月21日亦有門市開倉活動！共有30個戶外運動品牌參與，今次頗驚喜地有不少較少參與開倉的品牌，如近年大熱的美國戶外休閒鞋品牌KEEN、跑鞋品牌HOKA ONE ONE和「餅乾鞋」EXCELSIOR等，優惠高達4折！

是次開倉最吸引的必數KEEN，減價產品中包括最具人氣的Uneek系列，男女裝均有各種顏色選擇，連一向多人買的「穩陣」色如黑、白、灰、藍都同樣有減，最平$300多便能入手，比起一般門市優惠（原價再8或9折）抵買得多！🔻🔻🔻點圖睇記者精選款式🔻🔻🔻

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