單身注意！寂寞真係會死　研究指孤單死亡風險比肥胖、吸煙高五倍

科技充斥的當今，孤單寂寞竟比肥胖更容易導致死亡？美國研究人員針對孤立與孤獨而針對400萬名受試者進行了影響健康研究，結果顯示，孤單者早死的機率竟然高出擁有社交活躍的人共5倍之多，而且還比因肥胖的死亡風險高出30%高出。而這項報告也道出，若人們長期缺乏與人之間的互動，究竟會發生多大的社會危害。

孤單寂寞竟比肥胖更容易導致死亡？即睇研究結果如何解說▼▼▼

根據美國研究人員所進行的218項關乎「社會孤立及孤獨」影響健康的實驗，他們針對400萬名受試者而得到的結果顯示，當人們與社會連結越薄弱時，人們早死的風險將會是社交活耀者的5倍，而且相較肥胖導致人們死亡的風險更高出了30%，這便是當今社會問題之中，佔據最大規模的研究。

國外《每日電訊報》有相關報導，專欄心理學學者茱莉安 (Julianne Holt-Lunstad) 教授表示，人們應該盡早替退休後的「經濟與社交生活」做好規劃，因為對我們而言，由於工作環境能使我們接觸到其他人，也成了日常中不可少有的社交活動之一，可是退出職場後，人們主要的社交來源就被斷絕了。

學者茱莉安更強調：「社交廣義而言，已被視為人類的基本需求，因此，對於健康和生存非常重要，而且也有案例顯示，當受到監護式照顧的幼兒如果長期缺乏與他人互動，不只會阻礙成長且死亡風險也會提高。於是，社會孤立或監禁的方式經常被當作是一種懲罰手段」。

另外，美國猶他州楊百翰大學 (Brigham Young University) 心理學教授斯郎斯塔德 (Julianne Holt-Lunstad) 專門研究「孤獨與健康」，他也強調社會孤立和孤獨遠遠增加了提早死亡的風險，其風險程度更超過很多的健康指標。

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科技使「現代人」更加孤獨

專家表明，因為高科技發展的社會下，人們的溝通方式儼然變得更加空虛、失落和孤獨了。英國紅十字會資料顯示，英國總人口中，竟高達13.71%的比例 (超過900萬人) 表示自身「總是」或「經常」意識到孤獨感。澳大利亞公益組織 (Lifeline Australia) 調查顯示，80%澳洲人認為社會正衍變的更加孤獨，60%的人接受調查表示經常感到孤獨；甚至高達44%的人即使在家中也同樣感到孤獨。

由於現代人經常依賴網路來做為溝通媒介，於是不碰面交談也可以完成一場交易或者合作，又或者即使有約會交流的狀況下，很多人卻將心思放在手機訊息上。然而就算透過網路的方便有所交流，可是冰冷的科技媒體畢竟讓人感受不到人與人之間的溫度。

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孤單危害指數等於每天抽半包香菸

國外慈善機構「終結孤獨行動 」(Campaign To End Loneliness) 統計，年長者有17% 的人與家人或朋友見面的頻率竟低於 一 週一次，甚至有十分之一的年長者幾乎不與任何親人交涉。官方研究也顯示，英國被列為全歐洲最孤獨的國家，國民根本不太關心鄰國發生什麼事，因此英國地方政府協會慎重表示，孤獨應該被視作「重大的健康問題」。

英國有最新研究表示，孤單寂寞確實嚴重影響人體健康，並與老人痴呆症和高血壓等疾病有關，危害健康程度幾乎等於每天抽15支香菸。據統計18 歲至 34 歲之間，20%至80%比例的人都感到孤獨；老人則有 40%至50%。而且，約克大學研究也發現，經常感到孤單的人罹患中風或心臟病的機率高出30%。

「孤獨傳染病」全球蔓延

孤獨傳染病的問題已經蔓延到全世界，像是亞洲中國也因為獨生子女政策和社會老化問題，而使得老人安養問題日增，於是根據調查中心資料顯示，60歲以上的老年人中近25%的老人感到孤獨。日本官方統計過，2016年「獨居者死亡」人數已達近2萬，而此調查資料只顯示出全國三分之一地區而已，其中獨居男性佔了70%，年齡約落在65歲至69歲，女性則在85歲以上。

台灣境內，經內政部調查資料顯示，全台「每5居戶內就有1位獨居老人」，而且65歲以上老人約佔287萬人，其中43.6％是中低收入戶或近中低收入邊緣的「獨居老貧族」。即使10%的老人與子女共同生活，但也未受到妥善的照顧而與獨居並無不同。另外，台灣也正面臨長期照護的困境，尤其偏鄉地區更為嚴重。

種種研究結果雖然讓人對孤單寂寞的危害狀況多了一份恐懼，不過，其實寂寞與孤單的心理狀況並不可怕，相較於此，身體健康上所帶來的疾病問題可能更無解決的辦法。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】