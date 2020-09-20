女生說話男生經常沒反應？研究證明男性大腦構造會「選擇性聆聽」

很多情侶或是夫妻吵架，甚至是吵架的導火線，女生幾乎都會抱怨「你都不聽我說話」、「你都沒有注意我」。你會覺得她們是在無理取鬧、無病呻吟嗎？現在告訴你，並不一定是！國外就有研究發現男性「選擇性」忽視另一半講話的情況非常普遍，而且日常生活中經常出現！

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研究團隊邀請了2,000名成年人，並且調查了他們與另一半的溝通情況。分析結果後發現，3/4 的英國人認為伴侶有「選擇性聆聽」的情況：男生平均一年會忽略伴侶說話 388次，女生平均一年則會忽略伴侶說話 339 次。

專家表示，另一半「選擇性聆聽」的原因並不止是因為「懶得聽」，而是聽力真的有問題！

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在參與研究的人士當中，超過一半的人為伴侶的聽力感到擔憂，更有受訪者表示，對方的聽力是真的不太好。而對於「伴侶聽不到自己講話」的情況， 1/3 的人表示，會特別注意自己講話時候的咬字、唇語，希望對方能夠知道自己的意思。47%的人表示，自己的伴侶喜歡喃喃自語，總說著自己聽不到的話，或是根本不想自己聽到。

過去曾有研究證明，男性的大腦構造不僅難以理解女性的行為，更會難於解讀女性的話，例如字裡行間的深層意思。不過忽略了這些因素，其實「選擇性聆聽伴侶說話」也許是一個警號。聽力的變化非常微妙，它一點一點的在我們無法察覺的情況下下降。

如果長期忽略聽力下降的問題，將會導致情緒不佳、溝通問題，甚至生活失能等等的情況，實在不容忽視！大家記得定期帶伴侶進行聽力測試，也要好好保護聽力才行！

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