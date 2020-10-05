近日青協青年研究中心成立的「青年創研庫」發表有關「職場新常態」的調查，結果指超過四成受訪者希望僱主安排「彈性上下班時間」，另有超過兩成希望在家或遙距辦公。 能否在非常時期中獲得合理的工作安排，很視乎你有否一個好上司。日本早前亦因一個上司與下屬們之間產生的矛盾而引起網民熱烈討論，網民更列舉多個上司難頂行為，相信不少香港打工仔也甚有共鳴。

上沼惠美子是日本資深藝人，常常邀請工作人員食飯慰勞他們。（網上圖片）

早前有日本雜誌報導，資深藝人上沼惠美子經常請工作人員去高級餐廳吃飯的行為，竟然引起不滿。原因是上沼惠美子點了過多料理，工作人員就算吃不下也要硬著頭皮吃完。報導出街後沼惠要出來道歉，亦引起了日本網民廣泛討論，到底上司經常請食飯是否受年輕人歡迎呢？日本晨間節目《グットラック》就此議題進行街訪，結果不少年輕人其實都並不喜歡上司請食飯。原來很多看似平常的行為，在職場打滾的年輕人都會感到不滿，卻因為日本的階級文化而要服從。另一個綜藝節目《太田伯山ウイカのはなつまみ》亦數出幾個新一代討厭上司的行為，你有沒有同感呢？

👇👇👇點擊圖片看看4種討厭上司的行為👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映︰日本人細數11件90後兒時潮物

人總是喜歡懷愐舊時光，過去的都是美好。日本在去年進入全新的令和年代，不少網民都感嘆時代變遷速度飛快。早前Twitter興起了一個叫「昭和生まれ」的Hashtag，大量網民貼出舊昭和時代的生活潮物，不少是香港人也有共鳴的兒時回憶。

👇👇👇點擊圖片看11種懷舊潮物👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

點擊這裡睇全文👉👉👉日本人細數11件90後兒時潮物 香港網民驚訝：全是我們童年回憶！

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥