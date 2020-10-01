煲劇之所以咁吸引人，是因為觀眾可以投入到戲劇中，彷彿自己可以經歷戲中人物的故事。所以戀愛劇的男女主角通常都很有CP感，才會令觀眾可以投入其中。不過有些日劇的螢幕情侶實在不太合襯，令觀眾無法投入。

有些日劇雖然情節不錯，但收視卻慘敗，敗筆可能就在於主角男女的CP感太低，令觀眾難以想像兩人之間會產生愛情，或者令觀眾不想投入到裡面。《開罐Opener》記者為你盤點近乎零CP感的日劇組合。

【1 - 高嶺之花】石原里美與峯田和伸（《高嶺之花》劇照）

👇👇👇點擊圖片的其餘零CP感的日劇組合👇👇👇

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同場加映︰日本「2020 Miss Japan」35縣派女生參賽

每年香港人都很期待香港小姐選舉，參賽者由首輪篩選已經備受矚目，眾「佳麗」們的照片亦會為我們帶來很多歡樂。日本最近亦舉行了Miss Japan選美比賽，不少佳麗都年輕貌美，冠軍更是索爆全場，但還是有些網民覺得有佳麗「走錯棚」。

👇👇👇點擊圖片看看 2020 Miss Japan選舉結果👇👇👇

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