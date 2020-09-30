每年香港人都很期待香港小姐選舉，參賽者由首輪篩選已經備受矚目，眾「佳麗」們的照片亦會為我們帶來很多歡樂。日本最近亦舉行了Miss Japan選美比賽，不少佳麗都年輕貌美，冠軍更是索爆全場，但還是有些網民覺得有佳麗「走錯棚」。

Miss Japan是日本國內大型選美比賽，由一間叫株式会社HDR的公司舉辦，先由全國各都道府縣選出代表進入決賽，然後在各縣代表中選出優勝者。當選佳麗可以獲得1,000萬日圓（約73萬港元）獎金，並需跟隨主辦方安排參與各類訓練及慈善活動，去年的Miss Japan是由日本女星土屋太鳳的姐姐土屋炎伽當選。

土屋太鳳到場支持姐姐土屋炎伽參選Miss Japan。（網上圖片）

2020 Miss Japan 昨日(29日) 在東京市內的酒店舉行決賽，從35位都道府縣代表佳麗選出1位優勝者。結果，當選的是21歲的岩手縣代表小川千奈，她是岩手醫科大學看護學部的3年級學生，因為當選了所以希望將來可以成為有護士資格的主播。不過其實其他佳麗都很高質，一起來看選美結果。

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同場加映︰2020網站票選日本最靚姊妹花

日本名人界越多越多姊妹花冒起，木村姊妹相繼出道，上白石姊妹分別出演人氣劇集而備受矚目，這些姊妹檔慢慢也形成網民熱議的話題。最近有日本網站公布了2020年網民票選的最美姊妹花排名，結果讓人有點意外。

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