經典港產片《古惑仔》中為人熟悉的「烏鴉」張耀揚，今年已經57歲，但他最近竟然在日本爆紅？原來日本有一位諧星與當年後生版「烏鴉」長得一模一樣，網民貼出《古惑仔》劇照做對比，結果相似度極高，引起網民熱烈討論，就連那位日本藝人也留言：「實在太似樣！」

《古惑仔》「烏鴉」張耀揚今年已經57歲。（網上圖片）

這是張耀揚的雙胞胎嗎？！（網上圖片）

最近日本搞笑組合「EXIT」成員りんたろー（中島臨太朗）在Twitter上分享一篇香港報道，原來有網民將他與香港演員張耀揚年輕時的照片放在一起，兩人無論是五官、臉型和氣質都超似，驟眼看根本分不出誰是誰。《Opener開罐》數出8對最似樣港日「雙胞胎」，「令狐沖」呂頌賢後生激似山下智久，其中有幾對更跨越性別，港版木村拓哉竟然是個女人？

拍埋一齊先知原來咁似！（網上圖片）

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同場加映：日本8、90年代最美初戀10位仙氣女星全盛期VS近況照

8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

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