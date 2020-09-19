說到日式粗口，大家可能都只會想起「バカ(baka)」（意思：笨蛋），但其實日本還有很多個用來侮辱別人的字句，《Opener開罐》整合了其中14句，雖然有些聽上去殺傷力比較低，但在日本人眼中卻是難聽過粗口的說話！

（《《我是大哥大》）

對比起香港的港式粗口，日本罵人字句的惡毒程度可說是大巫見小巫。日式粗口很少會提到性器官，不過卻會狠狠地踐踏你的人格和外表，直接攻擊日本人的自尊心，殺傷力非常高。常說要學會一種語言，就必須由罵人的說話學起，《Opener開罐》為大家整理14句日本花式罵人字句，其中竟然有一句是「你阿媽凸肚臍」，到底是甚麼意思？

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同場加映：日本6種另類超級筍工 AV全職打碼師時薪幾多？

你知道成人影片（AV）的打碼師也是一門專業嗎？最近，有日本網民分享了多個鮮為人知的「超筍」職業，當中竟然有專業AV「打格仔」師傅、甚至有「出租大叔」！《Opener開罐》精選了6個超騎呢的工種，到底這些工作的入職要求和待遇福利是甚麼？

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