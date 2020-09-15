常說「人不可貌相」，不能因為一個人的衣著和外表，而低估了他的能力。最近日本就有個好例子，一位男生在21歲時已經年賺40億日圓（約港幣2.9億），吸金能力超強，加上一身浮誇的MK打扮，他經常被網民誤以為是牛郎！不過，當他在電視節目上披露真正身份時，網民立即打臉：「原來是精英！」

（《じっくり聞いタロウ》）

這位被稱為「牛郎」的男生叫齋藤裕仁，今年31歲。他平日最愛把頭髮弄得像牛郎一樣，全身穿著設計浮誇的奢侈品，佩戴超多花俏頸鏈和配飾，十足十香港的「MK仔」。10年前，只有21歲的他已經年賺40億（約港幣2.9億），因為外表的關係，他經常被人誤以為職業是牛郎，讓他十分無奈。

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最近，他亮相在電視節目《じっくり聞いタロウ》，公開他的3層豪宅和多輛豪華汽車，就連狗也有獨立浴室，富有程度震驚主持人！不過，最令人驚訝的始終是齋藤的真實職業，究竟他是靠甚麼致富？

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同場加映：日女自嫌太醜父母前自殺不遂 花400萬整容變美人CEO

雖然醜陋不是罪，但日本卻有位女生因被友人嘲笑「長得太醜」，而激動得在雙親面前自殺。最近，這位25歲少女在網上分享她因過於自卑而花費400萬日圓整容的經歷，並公開她整容前後的對比照，被多間日本媒體報道，成為熱話。她在整容後彷彿重獲新生，更憑著個人經歷創立了公司，聲稱要「創立一個接受整容的世界」！

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觀看影片及全文：日本少女自嫌太醜樣父母前自殺不遂 畢業後花400萬整容變美人CEO