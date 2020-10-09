性愛冷知識︱女性私處顏色反映性經驗？真正關鍵原來取決這兩點

曾經有個日本四格漫畫，畫一個小男生跟一個妙齡女子說：「姐姐，我們來玩」，然後那位女子不耐地回答：「我是大人，沒空玩」，結果小男生竟回：「可是我聽澡堂的大嬸說，妳的顏色很深，應該很愛玩啊！」 文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）

雖然這個內容在現今看來，有些「立場不正確」，但裡面提到的「用顏色看經驗」觀念，還真的廣泛存在於很多人的心中；除此之外，女性某些部位的形狀，也被認為與性生活的活躍程度有關，但真的是如此嗎？

女性私密部位顏色真的與性生活有關嗎？（點圖閱讀）▼▼▼

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於是也有人會反向思考：如果顏色深不代表性生活頻繁、性經驗豐富，那麼顏色淺是不是也不代表性生活單純呢？



關於這類問題，其實都是自己找出來煩惱，畢竟過去的事情已經無法改變，最好不要太糾結在其中，要是能試著正向思考：遇到顏色深的就告訴自己「這是體質問題」、遇到顏色淺的就心想「光看就知道鮮嫩」，自然輕鬆愉快。

回頭看看，自己的那裡或許也沒有讓人垂涎欲滴，所以當你的女朋友或老婆質疑小兄弟為什麼看起來身經百戰又蒼老時，或許你也可以跟她說：「這個問題，讓我先從體質跟內分泌說起⋯⋯」。

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