撰文：李梓媛
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相信不少女生都有「扁塌頭」的煩惱，就算每天早上花很多時間整理頭髮，一出門口被大風吹一吹就會打回原形...韓國髮型師鄭恩慧（譯音），是「扁塌頭救星」，只用風筒和髮捲，就能將扁塌頭秒變超蓬鬆頭。看完以下的前後對比圖，真想馬上飛韓國找她弄一次！
ig@jung_eunhye_
亞洲人的頭型通常是又圓又平，所以髮型會較西方人扁塌。不過，扁塌的髮型會令頭和臉都看上去較大，到底怎樣才能將髮型變得蓬鬆一點？韓國清潭洞的髮型師鄭恩慧（譯音），擅長利用風筒和髮捲造出蓬鬆又好看的髮型，吸引了不少韓國女生慕名而至。看完以下的對比圖後，不少網民認為只是單單改變髪型顏值提升不少，部分女生髪型改造後更有整容效果，嘖嘖稱奇！
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價錢方面，剪髮每次收款由33,000至55,000韓圜不等（220至360港元），電髮方面，由150,000至320,000韓圜不等（1000至2100港元）。想預約鄭恩慧髮型師的話，可以透過KakaoTalk帳戶(oppe9241) 或 Instagram （jung_eunhye__)聯絡。地址是首爾江南區Dosan大路75街17-3（서울 강남구 도산대로75길 17-3）。
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