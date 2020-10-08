日本的學校制服文化深入民心，相信不少女生都曾幻想自己能有機會穿上藍白水手校服、膝上短裙，然後提著日式書包上學。最近有日本媒體對女子高中生的制服文化進行調查，發現不同地區的裙子、學生襪的長度也有不同，最短的裙子竟然只有20cm長！原來日本全國47個都道府縣的制服各有特色，你最喜歡哪一套？

「JK」是日本人對女子高中生（Joshi Kōsei）的簡稱，而「JK制服」已經成為一種時尚及文化。最近，日本網站「LINEリサーチ」訪問了超過2000位高中1年級至3年級生，對全國不同地區的「JK制服」進行問卷調查，發現校裙和學生襪的長度會根據地區而有所不同，其中一個縣的校裙平均長度只有20cm！除此之外，日本全國共47個都道府縣的制服各有不同特色，有王道經典水手服、漫畫中經常出現的西裝校服，亦有罕見顏色配搭，不妨留言分享你最喜歡哪一套！

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同場加映：日本最可愛女高中生選舉2020 顏值令網民傻眼

日本每年都會選出全國最可愛的女高中生，雖然今年日本學生大受疫情影響，但依然無阻這些比賽的進行。最近，「Miss高中一年級生選舉」的賽果出爐，不過最令人注目的居然不是冠軍，而是其他入圍決賽的參賽者，更有網民形容本屆賽事「混入了路人」！另外亦會公開年度盛事「全日本最可愛女高中生」2020年的最新10強入圍名單！

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