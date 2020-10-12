韓劇︱2020下半年在家必追七選　朴寶劍入伍前最終作《青春紀錄》

疫情持續在南韓演藝圈延燒，為避免劇組工作人員和演員染疫，多部跟播韓劇紛紛宣布暫停拍攝，影響了部分韓劇的原定開播計畫。但是朴寶劍入伍前最後主演的韓劇《青春紀錄》開播立即創下收視佳績。另外，包括朴志訓、邕聖祐等偶像演員的新戲，也都接力開播！跟著最新開播韓劇，在家當一顆軟爛的沙發馬鈴薯吧～

戀愛革命

主演：朴志訓、金永勛、李Ruby

改編自連載7年的冠軍網漫，是一部充滿歡笑的輕鬆愛情喜劇。劇情講述高中校園裡的撒嬌男，對同校的冰山美人一見鐘情，就此用盡渾身解術，只為擄獲芳心。由朴志訓和 THE BOYZ 泳勛兩位帥氣的偶像擔當主演，充滿反差的「可愛系帥哥」和「冷酷系帥哥」你想選哪一位？

+ 3 + 3 + 3

謊言的謊言

主演：李幼梨、延政勳

狗血婆媽劇再+1，如果你是怨女復仇劇的愛好者，那麼由「復仇劇女王」李幼梨的新劇，就必須追！《謊言的謊言》講述被陷害成殺夫犯人的婦女，為尋回女兒創造的謊言愛情和復仇之路。另外，以「好老公」形象深植人心的延政勳，在劇中會如何詮釋深陷假面婚姻的男子，也深受劇迷們的期待。

+ 2 + 2 + 2

青春紀錄

主演：朴寶劍、朴素丹

「戀愛會影響生活，所以我不談戀愛，我追星！」《青春紀錄》劇情記錄追夢青年，逐步成為頂尖演員的過程，藉由劇中主角的故事，傳遞希望和成就感。打著朴寶劍入伍前最後拍攝的作品，網羅演出電影《寄生上流》而爆紅的朴素丹，讓《青春紀錄》未演先轟動。首集開播後，也因為金惠奫、金健宇、徐玄振等大勢演員的驚喜客串加持，掀起熱烈討論。網路聲量極高的《青春紀錄》，也順利奪下同時段的收視冠軍。

+ 2 + 2 + 2

喪屍偵探

主演：崔振赫、朴柱炫

當復活的喪屍變身成偵探！《喪屍偵探》由崔振赫飾演充滿性感野性美的喪屍偵探。劇情講述復活的喪屍，在人類社會孤軍奮戰，並尋找身世之謎的過程。炎熱的夏天，就用令人毛骨悚然的喪屍片，來納涼一下吧。

+ 2 + 2 + 2

18 Again

主演：金荷娜、尹相鉉、李到晛

原訂9月4日首播的《18 Again》，因新冠肺炎在韓國二度擴散，因此延後至9月21日開播。由實力派的演員金荷娜、尹相鉉主演的《18 Again》改編自美國喜劇電影《回到17歲》。講述離婚前夕，丈夫突然重回18年前的樣貌，而經歷的奇幻旅程。因《德魯納酒店》翻紅的李到晛，這次則飾演18歲的籃球健將！

+ 3 + 3 + 3

境遇之數

主演：辛睿恩、邕聖祐、金桐俊

從朋友變成戀人的概率！《境遇之數》集結新生代偶像演員辛睿恩、邕聖祐、金桐俊。劇情講述因誤會而錯過彼此的男女，10年後卻日久生情。女主角辛睿恩在劇中飾演被單戀詛咒的女人，走了10年的單戀之路，究竟是否能夠結束單戀，和心愛之人共譜浪漫戀曲？相信俊男美女的組合，絕對讓粉絲們倍感期待。

+ 3 + 3 + 3

非常校護檔案

主演：鄭裕美、南柱赫

由鄭裕美、南柱赫主演的《非常校護檔案》改編自同名暢銷小說！描述看得見鬼怪的保健護士，穿梭校園中避免學生受到鬼怪們的侵犯，並透過驅魔的能力，挖掘神祕事件的真相。喜歡驅魔、靈異題材的你，絕不容錯過！